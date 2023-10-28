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Российские Ка-52 уничтожили цели с предельно малых высот в зоне СВО

07:17 28.10.2023
28 октября армейской авиации Воздушно-космических сил исполнилось 75 лет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны РФ показало видео боевой работы российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО. На опубликованных кадрах можно увидеть момент пуска ракет и момент поражения цели.

Летчики выполняли задачу в паре. Они выполнили стрельбу управляемыми ракетами с предельно малых высот и поразили цель. Уничтожение объектов противника зафиксировали камеры объективного контроля, самим военнослужащим, управляющим вертолетами, факт поражения цели подтвердил наводчик.

В субботу 28 октября исполнилось 75 лет со дня создания армейской авиации ВКС РФ. Изначально вертолеты выполняли только вспомогательные задачи - доставка почты, донесений, корректировка огня артиллерии, воздушная разведка. Со временем, однако, их роль в боевых действиях выросла, и теперь российская армейская авиация решает довольно широкий спектр задач - это огневые, десантно-транспортные, разведывательные и специальные задачи.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу поздравил с Днем армейской авиации военнослужащих, сотрудников ОПК и ветеранов. Он отметил, что военнослужащие армейской авиации проявляют героизм и отвагу и демонстрируют высокий профессионализм.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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