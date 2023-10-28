Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем армейской авиации

В опубликованном поздравлении он отметил роль авиации, в том числе в миротворческих миссиях, например при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

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Глава МО РФ Сергей Шойгу поздравил с Днем армейской авиации военнослужащих, сотрудников ОПК и ветеранов. Его обращение публикует Telegram-канал оборонного ведомства.

Он напомнил, что именно 28 октября в 1948 году, то есть 75 лет назад, была сформирована первая авиационная эскадрилья, в которую входили вертолеты. Шойгу подчеркнул, что за время существования подразделения армейской авиации не только выполнили ряд специальных задач в региональных конфликтах и локальных войнах, но и сыграли важную роль в миротворческих миссиях, включая ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС.

В обращении также отмечается, что служащие армейской авиации в наши дни проявляют героизм и отвагу, защищая государственные интересы России. Только за период проведения СВО одиннадцать летчиков были удостоены звания Героя РФ, из них пятеро посмертно.

Ранее Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных финансистов. По его словам, подразделения финансово-экономической службы играют значительную роль в выполнении госпрограммы вооружения, обеспечении повседневной жизнедеятельности войск и поддержании их боеготовности.