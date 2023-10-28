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Ка-52 нанесли авиаудар с кабрирования по опорным пунктам боевиков

Валентин Гвоздев
Анастасия Бобылева
06:08 28.10.2023
Эти вертолеты несутся на скорости 300 километров в час и летят очень низко, всего в нескольких метрах от земли.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Баки полны, вооружение готово к применению, погода отличная, ветер лишь от вращения винтов пары Ка-52, готовых к выполнению задачи. «Аллигаторы» вновь выходят на охоту.

С приходом осени работы у экипажей армейской авиации стало больше. Опавшая листва не позволяет националистам маскировать свои позиции, что на руку нашим летчикам.

Вертолеты несутся со скоростью 300 километров в час, всего в нескольких метрах от земли. На такой высоте приходится постоянно маневрировать, огибая терриконы и опоры линий электропередачи, это позволяет оставаться вне зоны действия вражеской ПВО. Лишь выйдя в заданный район, «Аллигатор» резко набирает высоту и производит пуск неуправляемых ракет.

Националисты даже не подозревают, что в их сторону уже летят снаряды. Авиаудар с кабрирования позволяет увеличить дальность стрельбы практически вдвое, поэтому противник не видит и не слышит приближение боевых машин. Цель поражена, и, совершив маневр уклонения, экипажи возвращаются на аэродром.

«Цели сегодня были: живая сила противника, опорные пункты противника - выполнили боевую задачу. Машина перспективная, и, если ОКБ выполнит все доработки, эта машина может стать такой же легендарной как и Ми-24», - считает боец с позывным «Псих».

Едва лопасти винтов прекращают вращаться, за дело берутся техники. Машину необходимо заправить, пополнить боекомплект, учесть все замечания экипажей. Новая задача может поступить в любой момент. Всего двадцать минут, и вертолет снова готов к бою.

Новые задачи экипажи получают практически без остановки. Вылеты не прекращаются ни днем, ни ночью. И даже в свой праздник они продолжают боевую работу, приближая общую победу.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Валентина Гвоздева.

Ранее глава МО РФ Сергей Шойгу поздравил с Днем армейской авиации военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК. Он отметил важную роль, которую играет авиация в том числе в миротворческих миссиях, например при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

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