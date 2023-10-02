Трое детей погибли при обрушении церкви во время крещений в Мексике

© Видео: validated UGC, AP © Фото: validated UGC, AP

Как минимум девять человек погибли и около 50 получили ранения на севере Мексики при обрушении крыши церкви, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Крыша рухнула прямо во время мессы в воскресенье.

Около 30 прихожан оказались запертыми под завалами. Поисковики до поздней ночи исследовали обломки в поисках выживших. Для поиска использовали собак. Как сообщается, из-под завалов удалось достать живых людей.

Полиция штата Тамаулипас ​​сообщила, что в момент обрушения в церкви находилось около 100 человек. Епископ Хосе Армандо Альварес из Римско-католической епархии Тампико рассказал, что крыша обрушилась, когда прихожане причащались в церкви Санта-Крус в городе Сьюдад-Мадеро на побережье Мексиканского залива, рядом с портовым городом Тампико.

Позже епархия опубликовала список из около 50 человек, госпитализированных в результате аварии. Среди них были 4-месячный ребенок, трое 5-летних и двое 9-летних. Непосредственной информации об их состоянии не было.

По словам полицейских, трое из погибших были детьми. Это может быть связано с тем, что в церкви должны были проходить крещения.

Власти призвали всех, у кого есть бревна, принести их в церковь, очевидно чтобы укрепить крышу, пока спасательные команды проникают внутрь, поскольку есть опасность нового обрушения. Крыша, судя по всему, была сделана из относительно тонкого заливаемого бетона. В некоторых частях церкви плита крыши опирается на скамьи.

Причиной обрушения является «структурное нарушение», сообщили в офисе представителя государственной безопасности. Признаков теракта нет. Землетрясения, которые свойственны этой местности, также не были зафиксированы.

Ранее девять человек погибли после обрушения потолка в спортивном корпусе на территории средней школы в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР.