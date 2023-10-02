В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трое детей погибли при обрушении церкви во время крещений в Мексике

Владимир Рубанов
08:55 02.10.2023
Крыша храма рухнула прямо во время мессы.
© Видео: validated UGC, AP © Фото: validated UGC, AP
Читайте нас на:

Как минимум девять человек погибли и около 50 получили ранения на севере Мексики при обрушении крыши церкви, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Крыша рухнула прямо во время мессы в воскресенье.

Около 30 прихожан оказались запертыми под завалами. Поисковики до поздней ночи исследовали обломки в поисках выживших. Для поиска использовали собак. Как сообщается, из-под завалов удалось достать живых людей.

Полиция штата Тамаулипас ​​сообщила, что в момент обрушения в церкви находилось около 100 человек. Епископ Хосе Армандо Альварес из Римско-католической епархии Тампико рассказал, что крыша обрушилась, когда прихожане причащались в церкви Санта-Крус в городе Сьюдад-Мадеро на побережье Мексиканского залива, рядом с портовым городом Тампико.

Позже епархия опубликовала список из около 50 человек, госпитализированных в результате аварии. Среди них были 4-месячный ребенок, трое 5-летних и двое 9-летних. Непосредственной информации об их состоянии не было.

По словам полицейских, трое из погибших были детьми. Это может быть связано с тем, что в церкви должны были проходить крещения.

Власти призвали всех, у кого есть бревна, принести их в церковь, очевидно чтобы укрепить крышу, пока спасательные команды проникают внутрь, поскольку есть опасность нового обрушения. Крыша, судя по всему, была сделана из относительно тонкого заливаемого бетона. В некоторых частях церкви плита крыши опирается на скамьи.

Причиной обрушения является «структурное нарушение», сообщили в офисе представителя государственной безопасности. Признаков теракта нет. Землетрясения, которые свойственны этой местности, также не были зафиксированы.

Ранее девять человек погибли после обрушения потолка в спортивном корпусе на территории средней школы в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:02 В стране и мире
Украина может получить улучшенный Bayraktar TB-2 «Знаменоносный рейдер»
07:38 В стране и мире
Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику
05:01 В стране и мире
Трамп пообещал вывести войска США из ряда стран в случае победы на выборах
03:34 В стране и мире
Видео
В Смоленске отметили 80-летие освобождения города от нацистов
03:17 В стране и мире
Бен Уоллес призвал Зеленского активизировать мобилизацию молодежи
Популярное
В Минцифры рассказали, для кого будет обязательна двухфакторка на «Госуслугах»
В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники могут не платить налог на баню
CBC: нацист Хунка и его семья скрывают лица после скандала в Канаде
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.