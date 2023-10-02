Украина может получить улучшенный Bayraktar TB-2 «Знаменоносный рейдер»

Этот тяжелый ударный беспилотник оснащен интеллектуальной системой наведения HGK-82 и двигателем, который производится на территории Украины.

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Украина может получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar TB-2, которая называется «Знаменоносный рейдер». Об этом заявил глава турецкой оборонной компании Baykar Defence Халук Байрактар, сообщает РБК со ссылкой на «24 канал».

Вопрос о передаче Киеву модификации Bayraktar Akıncı находится в процессе рассмотрения, сказал он. Этот тяжелый ударный беспилотник оснащен интеллектуальной системой наведения HGK-82 и двигателем, который производится на территории Украины.

Ранее Халук Байрактар заявил, что Турция планирует инвестировать около $100 млн в строительство на Украине завода по производству своих дронов. Baykar намерена достроить площадку за 1,5 года. Планируется, что там будут работать не меньше 300 человек.

«Звезда» показывала обломки одного из последних Bayraktar в Херсонской области, который был сбит из ПЗРК «Игла».