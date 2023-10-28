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Востоковед Балмасов заявил о неспособности ООН остановить войну Израиля и ХАМАС

Ирина Елагина
17:11 28.10.2023
По мнению ученого из Института Ближнего Востока, ООН перестала играть какую-либо роль на международной арене и не в состоянии остановить войну Израиля и ХАМАС.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Naaman Omar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Решение Генассамблеи о прекращении огня в зоне обострения палестино-израильского конфликта не имеет никаких юридических последствий, как и отказ Тель-Авива подчиниться и сесть за стол переговоров. Об этом эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов рассказал «Звезде».

«Все решение Генассамблеи ООН никакой юридической силы не имеют. Поговорили, разошлись, называется», - заявил эксперт.

Он напомнил, что Израиль не первый раз оказывается в ситуации, когда весь мир настроен против него. Так было в 1967-1973 годы, когда Тель-Авив поддерживал отношения реально с тремя странами, включая режим апартеида в ЮАР.

«Израиль прекрасно знает, что в мире его никто особенно не любит. Ах, вот весь мир против. Но это для него ничего не меняет», - отметил ученый.

Балмасов считает, что ООН изжила себя, так как фактически повторяет судьбу Лиги Наций, «которая так же как ООН была не в состоянии ни один из серьезных конфликтов решить, тем более предотвратить».

Напомним, что глава МИД Израиля Эли Коэн жестко отреагировал на резолюцию Генассамблеи ООН по Ближнему Востоку, заявив, что «категорически отвергает постыдный призыв» к прекращению огня и намерен ликвидировать ХАМАС.

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