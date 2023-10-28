МИД Израиля отверг призыв ГА ООН к прекращению огня

Израильский МИД заявил, что намерен уничтожить ХАМАС так же, как и мир поступил с нацистами и террористами.

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Призыв о прекращении огня, содержавшийся в принятой ГА ООН резолюции, категорически неприемлем Израилем. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве этой страны.

Глава МИД Эли Коэн написал, что Израиль «категорически отвергает постыдный призыв» Генассамблеи и намерен ликвидировать ХАМАС. Данное заявление Коэн опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы категорически отвергаем постыдный призыв Генеральной Ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир поступил с нацистами и ИГИЛ* (запрещенная в РФ международная террористическая организация)», - заявил министр иностранных дел Израиля.

Генеральная Ассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию по ближневосточному конфликту. Ее проект был разработан Иорданией и еще 40 государствами. Текст итоговой резолюции содержал призыв к немедленному гуманитарному перемирию, которое бы привело к прекращению боевых действий.

Также резолюция призывает освободить гражданские лица, «незаконно удерживаемые в плену», немедленно и без предварительных условий.

В документе есть требование к Израилю отменить предписание жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг анклава.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.