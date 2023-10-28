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Ученый Жемчугов подсказал, где искать источник заражения гепатитом А в Виннице

Никита Черненко
16:55 28.10.2023
Врач-иммунолог заверил, что медицине известны способы борьбы с гепатитом А и назвал возможные источники распространения инфекции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью «Звезде» рассказал, что могло послужить источником распространения гепатита А в Виннице и грозит ли эпидемия гепатита городу.

Доктор подчеркнул, что главный способ передачи гепатита А от человека к человеку - это фекально-оральный способ. По этой причине основными источниками вспышки заболевания будут еда и вода.

«В моей практике это могли быть молочные продукты, творог, например. Как правило источником инфекции служат места, где производятся некие продукты, лучший способ его отследить - это определить, что у заболевших было общее в еде или питье», - заявил Жемчугов.

Врач также предупредил, что гепатит А - не единственное заболевание, передаваемое таким путем: вместе с ним можно подцепить брюшной тиф, холеру и дизентерию. Поэтому инфекционные отделения больниц, куда поступили инфицированные гепатитом А граждане, должны быть готовы.

«150 человек - это немало. Больничные инфекционные отделения должны иметь мощные системы очистки канализации, чтобы инфекция не распространилась дальше. Так бывает, когда отключают воду, и, если трубы дырявые, в водопроводную сеть может попасть зараза из переполненных канализационных колодцев», - рассказал доктор наук.  

Иммунолог счел, что какое-то время число зараженных будет идти вверх, однако ничего страшного это не значит: с гепатитом А медицина умеет справляться.

«Это обычная вспышка желудочно-кишечного заболевания, будет еще сколько-то заболевших в течении двух недель. Но с гепатитом А у врачей наиболее отлаженные механизмы работы», - подытожил Жемчугов.

Ранее Минздрав Украины сообщил о росте числа заболевших гепатитом А в городе Винница на Правобережной Украине. Уточняется, что эпидемиологи продолжают расследование в поисках источника инфицирования и получили уже более 150 проб из окружающей среды.

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