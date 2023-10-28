Почти 150 человек заразились гепатитом А от неизвестного источника в Виннице

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В Виннице на Правобережной Украине около 150 человек заболели вирусным гепатитом А. На данный момент в больнице находится 141 пациент в состоянии средней тяжести. Источник инфицирования установить пока не удалось.

«Винница. Количество пострадавших от вирусного гепатита А увеличивается», - сообщает Минздрав Украины в своем Telegram-канале.

Сообщается, что специалисты и эпидемиологи продолжают расследовать и проводить все необходимые обследования. По данным ведомства, есть результаты более 150 проб из окружающей среды, проводятся дополнительные проверки, но источник инфицирование пока не удалось установить.