Эксперт Литовкин назвал высокомерие причиной провала ночной операции Израиля

Колонна израильских танков, наступающих в секторе Газа, не прикрывалась с воздуха. «Слепые» машины не понимали, что происходит.

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Причиной провала ночного наступления израильских танков на территории сектора Газа стало отсутствие прикрытия боевых машин с воздуха. «Слепые» танки шли колонной и не подозревали о кроящихся опасностях. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Вертолетов нет, беспилотников нет, которые могут видеть территорию на много сотен метров. Танк при всей своей мощи слеп, потому что у него слабый обзор. БПЛА должны передавать танкисту, что происходит», - сказал Литовкин.

Военный эксперт назвал такое поведение Израиля проявлением высокомерия по отношению к противнику и демонстрацией пренебрежения к его возможному сопротивлению. Неудавшееся наступление могло стать попыткой подавить его морально.

Литовкин подчеркнул, что ЦАХАЛ не в первый раз допускает такую ошибку. Во время войны с Ливаном в 2007 году «Хезболла» подбила почти 40 израильских танков «Меркава» по этой же причине - из-за отсутствия прикрытия с воздуха.

Напомним, что утром в ХАМАС заявили о провале попытки Израиля наземной операции с трех направлений в секторе Газа. Представитель палестинских боевиков сообщил о большом количестве раненных и убитых бойцов ЦАХАЛ.