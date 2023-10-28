Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте
Глава государства выразил надежду на спасение оставшихся под землей шахтеров.
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву в связи с аварией на шахте в Карагандинской области Казахстана.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Глава российского государства также выразил надежду на спасение оставшихся под землей шахтеров.
Ранее авария произошла на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана. Сообщалось, что инцидент произошел в результате взрыва газометана в лаве. Пресс-служба владеющей шахтой компании сообщила о 32-погибших.