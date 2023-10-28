В стране и мире Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте Игнат Далакян Глава государства выразил надежду на спасение оставшихся под землей шахтеров. © Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву в связи с аварией на шахте в Карагандинской области Казахстана. «Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Глава российского государства также выразил надежду на спасение оставшихся под землей шахтеров. Ранее авария произошла на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана. Сообщалось, что инцидент произошел в результате взрыва газометана в лаве. Пресс-служба владеющей шахтой компании сообщила о 32-погибших. Экспертное мнение и аналитика