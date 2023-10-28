Сийярто: Венгрия не даст добро 12-му пакету санкций ЕС, если он затронет энергетику РФ

Глава МИД Венгрии отметил, что наложение санкций на эти сферы может навредить венгерской экономике.

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Венгрия не согласится принять 12-й пакет санкций против России, если он затронет газовую, нефтяную и атомную сферы российской промышленности. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

«Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие», - сообщил Сийярто.

Глава венгерского Министерства иностранных дел отметил, что для красной линией являются вопросы, касающиеся энергетики, нефти, газа и атомной энергии, а также другие аспекты, способные навредить экономике Венгрии.

По словам Сийярто, в целом же Венгрия не считает, что следует продолжать политику Европейского союза в отношении Российской Федерации.

Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против выделения финансовой помощи Киеву на сумму 50 миллиардов долларов. Премьер Словакии объяснил такое решение высоким уровнем коррупции на Украине.