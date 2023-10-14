В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Специалист по ИИ Муратчаев заявил, что нейросети не лишат художников работы

Алина Луговая
11:38 14.10.2023
По словам специалиста по ИИ Султансаида Муратчаева, искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека, так как его работы необходимо проверять и доделывать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Jan Walter, imagebroker, Globallookpress
Читайте нас на:

Искусственный интеллект не сможет полностью заменить художников, музыкантов и актеров озвучки, а работы, выполненные человеком, станут цениться еще больше, заявил в беседе со «Звездой» специалист в области искусственного интеллекта Султансаид Муратчаев.

Муратчаев рассказал, что искусственный интеллект сможет заменить художников и музыкантов, однако не лишит их полностью работы.

«Творческие задачи искусственный интеллект вполне заменяет. Полноценно - нет, на 100% вряд ли, потому что ИИ очень буквально воспринимает все задачи, которые ты ему даешь. Он иногда может переборщить с фантазиями - когда его просишь нарисовать человека, он может нарисовать шесть пальцев, два носа. То есть для него нет такого понимания, где остановиться.  Для этого нужен человек, который доправит», - сказал специалист по ИИ.

По словам эксперта, актуальность человеческой роли в решении той или иной задачи наоборот возрастет, «будет приписка, например, "сделано человеком, а не искусственным интеллектом"».

«В ближайшем будущем из-за обилия и интенсивности человеческий труд будет иметь гораздо большую ценность», - отметил Муратчаев.

Претерпеть изменения под влиянием ИИ может направление озвучки и дубляжа.

«Нейронные сети могут полноценно генерировать голос, полностью копировать его и заставлять озвучивать различные странные вещи. Например, есть такие кейсы, как Цой перепел песню Пьера Нарцисса "Шоколадный заяц". Это было очень смешно и несуразно, но оно было очень правдоподобно, реально казалось, что поет Цой. ИИ качественно это делает с точки зрения озвучки, музыкального сопровождения», - добавил эксперт.

Отвечая на вопрос о профессиях, которые может заменить ИИ или уже почти заменил, Муратчаев рассказал о личном опыте общения с китайскими студентами при помощи «гугловского переводчика», который делает «на столько хороший перевод, что даже не требуется каких-то дополнительных уточнений, есть возможность полноценно построить диалог без заминок, без повторных переводов».

Ранее стало известно, что треть родителей намерены ограничивать время использования детьми ИИ. Они опасаются, что подростки потеряют способность находить информацию и оценивать ее критически.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:07 В стране и мире
Президент Армении Хачатурян подписал ратификацию Римского статута
11:33 В стране и мире
BFMTV: Макрон задействует до семи тысяч солдат из-за нападения на школу в Аррасе
11:22 В стране и мире
Видео
В Московской области перезахоронили останки 48 солдат Великой Отечественной войны
10:15 В стране и мире
МЧС объявило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в столице
08:31 Армия
Два украинских беспилотника уничтожены вблизи побережья Краснодарского края
Популярное
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.