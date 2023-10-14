Специалист по ИИ Муратчаев заявил, что нейросети не лишат художников работы

По словам специалиста по ИИ Султансаида Муратчаева, искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека, так как его работы необходимо проверять и доделывать.

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Искусственный интеллект не сможет полностью заменить художников, музыкантов и актеров озвучки, а работы, выполненные человеком, станут цениться еще больше, заявил в беседе со «Звездой» специалист в области искусственного интеллекта Султансаид Муратчаев.

Муратчаев рассказал, что искусственный интеллект сможет заменить художников и музыкантов, однако не лишит их полностью работы.

«Творческие задачи искусственный интеллект вполне заменяет. Полноценно - нет, на 100% вряд ли, потому что ИИ очень буквально воспринимает все задачи, которые ты ему даешь. Он иногда может переборщить с фантазиями - когда его просишь нарисовать человека, он может нарисовать шесть пальцев, два носа. То есть для него нет такого понимания, где остановиться. Для этого нужен человек, который доправит», - сказал специалист по ИИ.

По словам эксперта, актуальность человеческой роли в решении той или иной задачи наоборот возрастет, «будет приписка, например, "сделано человеком, а не искусственным интеллектом"».

«В ближайшем будущем из-за обилия и интенсивности человеческий труд будет иметь гораздо большую ценность», - отметил Муратчаев.

Претерпеть изменения под влиянием ИИ может направление озвучки и дубляжа.

«Нейронные сети могут полноценно генерировать голос, полностью копировать его и заставлять озвучивать различные странные вещи. Например, есть такие кейсы, как Цой перепел песню Пьера Нарцисса "Шоколадный заяц". Это было очень смешно и несуразно, но оно было очень правдоподобно, реально казалось, что поет Цой. ИИ качественно это делает с точки зрения озвучки, музыкального сопровождения», - добавил эксперт.

Отвечая на вопрос о профессиях, которые может заменить ИИ или уже почти заменил, Муратчаев рассказал о личном опыте общения с китайскими студентами при помощи «гугловского переводчика», который делает «на столько хороший перевод, что даже не требуется каких-то дополнительных уточнений, есть возможность полноценно построить диалог без заминок, без повторных переводов».

Ранее стало известно, что треть родителей намерены ограничивать время использования детьми ИИ. Они опасаются, что подростки потеряют способность находить информацию и оценивать ее критически.