В стране и мире Отель Kamarooms горит в Татарстане на площади 4 000 квадратов Елизавета Егорова Ярко-оранжевое пламя охватило почти половину татарстанского отеля Kamarooms. © Видео: Набережные Челны Life Telegram © Фото: Набережные Челны Life Telegram Читайте нас на: В Набережных Челнах утром 28 октября загорелось здание отеля Kamarooms. На место происшествия прибыли семь пожарных расчетов. Ярко-оранжевое пламя охватило практически половину отеля. «В 09:40 28 октября поступило сообщение о пожаре в здании отеля по Московскому проспекту, д. 159 в Набережных Челнах», - сообщило главное управлечние МЧС РФ по Татарстану. Людей из здания эвакуировали. По состоянию на 10:55 пожар локализован. Ранее стало известно о пожаре в здании гостиницы в Хабаровске на улице Мухина. Из горящего помещения эвакуировали 50 человек. На кадрах, опубликованных МЧС, видно, как огонь вырывается из крыши. Экспертное мнение и аналитика