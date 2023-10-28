Отель Kamarooms горит в Татарстане на площади 4 000 квадратов
Ярко-оранжевое пламя охватило почти половину татарстанского отеля Kamarooms.
© Видео: Набережные Челны Life Telegram © Фото: Набережные Челны Life Telegram
В Набережных Челнах утром 28 октября загорелось здание отеля Kamarooms. На место происшествия прибыли семь пожарных расчетов. Ярко-оранжевое пламя охватило практически половину отеля.
«В 09:40 28 октября поступило сообщение о пожаре в здании отеля по Московскому проспекту, д. 159 в Набережных Челнах», - сообщило главное управлечние МЧС РФ по Татарстану.
Людей из здания эвакуировали. По состоянию на 10:55 пожар локализован.
Ранее стало известно о пожаре в здании гостиницы в Хабаровске на улице Мухина. Из горящего помещения эвакуировали 50 человек. На кадрах, опубликованных МЧС, видно, как огонь вырывается из крыши.