Из горящей гостиницы в Хабаровске эвакуировались 50 человек

Данных о пострадавших не поступало.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В Хабаровске горит здание гостиницы, огонь вырывается из крыши. Кадры работы пожарных на месте ЧП публикует региональное ГУ МЧС.

Возгорание произошло на улице Мухина. Как заявили в экстренных службах, из здания эвакуировались 50 человек. О пострадавших не сообщается.

На месте работают около 30 человек личного состава, используется примерно 10 единиц техники.

Сейчас пожарные разбирают кровлю, проливают очаги горения, чтобы локализовать пожар.