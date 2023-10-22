Армия Шойгу поздравил военных финансистов с профессиональным праздником Глава Минобороны России отметил, что подразделения финансово-экономической службы играют значительную роль в выполнении госпрограммы вооружения, обеспечении повседневной жизнедеятельности войск и поддержании их боеготовности. © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных финансистов с профессиональным праздником. Глава оборонного ведомства отметил, что финансово-экономическая служба Вооруженных сил России успешно решает задачи социальной защиты российских военнослужащих, своевременно производит положенные им денежные выплаты, осуществляет дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. «На протяжении многих лет подразделения службы играют значительную роль в выполнении государственной программы вооружения, обеспечении повседневной жизнедеятельности войск, поддержании их боевой готовности», - заявил Шойгу. Глава МО РФ также выразил уверенность, что высокий профессионализм, ответственный подход к делу, применение современных форм и методов работы дадут возможность военным финансистам и в дальше исполнять возложенные на них обязанности на самом высоком уровне. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика