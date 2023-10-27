В Норвегии вспыхнул скандал из-за венка у памятника советским воинам

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Российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в городе Киркенес. От такого жеста не в восторге оказался мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд.

Как сообщает «360» со ссылкой на NRK, дипломат из России проигнорировал призыв воздержаться от участия в праздничных мероприятиях в честь освобождения Красной армией Киркенеса в 1944 году.

«Генеральный консул в Киркенесе Николай Коныгин проигнорировал призывы не отдавать дань памяти у Монумента освобождения», - говорится в статье издания.

Мэр муниципалитета выразил недовольство, что российский венок перекрыл норвежский. В итоге было принято решение убрать венок российского консула, однако одна из россиянок позднее вернула его обратно на место.

Ранее норвежское внешнеполитическое ведомство вело работу над новыми ограничительными мерами в отношении российских автомобилей. Таким образом, страна присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза, не являясь членом ЕС.