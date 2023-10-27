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РБК: россияне за рубежом все еще могут оформлять карты Visa

Никита Черненко
19:26 27.10.2023
Издание подчеркнуло, что несмотря на ужесточение условий открытия счетов Visa, россияне все еще способны оформить карту в зарубежных банках.
РБК: россияне за рубежом все еще могут оформлять карты Visa
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress
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Практический опыт и комментарии юристов показали, что россияне до сих пор могут оформлять карты Visa за рубежом. Об этом сообщила газета РБК со ссылкой на источники.

В издании отметили, что недавно введенные ограничения Visa не накладывают непосредственный запрет на выдачу банковских карт гражданам РФ. Однако, согласно новым правилам, банки не смогут выпускать продукцию Visa за пределами страны лицензирования.

«Решение об открытии карт принимают не платежные системы, а банки. Платежная система не может определять круг людей, которым банки могут открывать счета, однако она, как и в любых коммерческих отношениях, может определять условия распространения и использования своих продуктов», - говорится в материале РБК.

Подчеркивается, что сами по себе новые условия не смогут повлиять на вопрос принятия клиента для обслуживания в банке, однако может повлиять на выдачу карт Visa и сократить общее количество их оформления.

В ЦБ РФ отметили, что доля платежных систем Visa и Mastercard на территории страны падает. Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова прогнозирует, что в течение трех лет расчеты по этим платежным системам исчезнут из России.

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