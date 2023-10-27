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Reuters: выручка производителей оружия в США подскочила из-за заказов для Украины

Елизавета Егорова
19:05 27.10.2023
Текущие финансовые показатели американских компаний, производящих оружие, превысили ожидания их руководителей.
Reuters: выручка производителей оружия в США подскочила из-за заказов для Украины
© Фото: Aimee Dilger, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Американские компании, производящие оружие, такие как Lockheed Martin, General Dynamics и RTX, значительно увеличили свои доходы за счет больших оборонных заказов на нужды Украины. Опубликованные недавно финансовые показатели этих компаний превзошли все ожидания.

«Lockheed, General Dynamics и RTX сообщили о лучших, чем ожидалось, результатах за последние несколько дней», - говорится в материале Reuters.

Руководители организаций предполагают, что обострение палестино-израильского конфликта только увеличит спрос на их продукцию.

Ранее стало известно, что Израиль планирует купить у США 25 истребителей пятого поколения F-35 на сумму около трех миллиардов долларов. Израильское Минобороны сообщило, что тогда в стране число истребителей достигнет 75.

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