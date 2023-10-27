Reuters: выручка производителей оружия в США подскочила из-за заказов для Украины
Американские компании, производящие оружие, такие как Lockheed Martin, General Dynamics и RTX, значительно увеличили свои доходы за счет больших оборонных заказов на нужды Украины. Опубликованные недавно финансовые показатели этих компаний превзошли все ожидания.
«Lockheed, General Dynamics и RTX сообщили о лучших, чем ожидалось, результатах за последние несколько дней», - говорится в материале Reuters.
Руководители организаций предполагают, что обострение палестино-израильского конфликта только увеличит спрос на их продукцию.
Ранее стало известно, что Израиль планирует купить у США 25 истребителей пятого поколения F-35 на сумму около трех миллиардов долларов. Израильское Минобороны сообщило, что тогда в стране число истребителей достигнет 75.