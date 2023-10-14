Требовавшего от Зеленского извинений пресс-секретаря МИД Польши уволили

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Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина был уволен после требования в середине мая 2023 года извинений от президента Украины Владимира Зеленского за Волынскую резню во Вторую мировую войну. Лукаш Ясина написал об этом с социальной сети X (ранее Twitter).

В мае дипломат подчеркивал, что польский народ взял на себя ответственность за преступления против Украины, и что Украине стоило бы проявить большее раскаяние, а президенту страны - извиниться. После этих заявлений пресс-секретарь был временно отстранен от должности, и теперь окончательно уволен.

«Пресс-секретарь — это сапер, а каждый сапер может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех», - написал Ясина.

Волынская резня - это операция по уничтожению польского населения Волыни, которую проводили отряды ОУН-УПА*. Во время геноцида было атаковано около сотни польских населенных пунктов, жертвами украинских националистов стали более сотни тысяч человек, большая часть из которых - это женщины, старики и дети.

Ранее посол Польши в Канаде потребовал извинений от премьер-министра Канады Джастина Грюдо и президента Украины Владимира Зеленского за овации украинскому ветерану дивизии СС в канадском Парламенте. Посол заявил, что Польша никогда не согласится обелять таких преступников и ждет официальных извинений.

* Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.