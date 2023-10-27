Посла Норвегии вызвали в МИД РФ после попыток сорвать чествование советских воинов
В российский МИД был вызван посол Норвегии в качестве ответной меры на попытки норвежских властей сорвать чествование памяти советских воинов в городе Киркенес. Погибшие солдаты, которым был установлен памятник, принимали участие в освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.
«27 октября в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия в Российской Федерации Р. Квиле в связи с возмутительными действиями норвежских властей», - говорится в сообщении МИД РФ.
Напомним, что мэру коммуны Сер-Варангер Магнусу Меланду не понравилось, что российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику. В итоге его оттуда убрали.
В российском ведомстве этот шаг назвали актом вандализма, примером русофобии и неуважения к памяти советских воинов-освободителей. В сообщении МИД говорится, что Победу нельзя делить на свою и чужую.