Посла Норвегии вызвали в МИД РФ после попыток сорвать чествование советских воинов

В российском МИД срыв чествования памяти советских воинов в норвежском Киркенесе расценили как акт вандализма и пример русофобии.

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В российский МИД был вызван посол Норвегии в качестве ответной меры на попытки норвежских властей сорвать чествование памяти советских воинов в городе Киркенес. Погибшие солдаты, которым был установлен памятник, принимали участие в освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.

«27 октября в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия в Российской Федерации Р. Квиле в связи с возмутительными действиями норвежских властей», - говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, что мэру коммуны Сер-Варангер Магнусу Меланду не понравилось, что российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику. В итоге его оттуда убрали.

В российском ведомстве этот шаг назвали актом вандализма, примером русофобии и неуважения к памяти советских воинов-освободителей. В сообщении МИД говорится, что Победу нельзя делить на свою и чужую.