Песков назвал необходимым диалог и с Израилем, и с ХАМАС

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул необходимость поддерживания контактов со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

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Кремль считает необходимым поддерживать контакт со всеми сторонами ближневосточного конфликта, в том числе с Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать и наш диалог с Израилем», - сказал Песков.

Ранее в Организации Объединенных Наций заявили, что Израиль совершает военные преступления в секторе Газа. По словам пресс-секретаря Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равины Шамдасани, блокада сектора Газа является военным преступлением согласно международному гуманитарному праву.

До этого Москву посетил член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук вместе с делегацией. Об этом проинформировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Сообщалось, что визит Марзука в российскую столицу был совершен с дипломатической миссией.