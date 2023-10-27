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Вильфанд заявил, что в Москву идет рекордное для начала ноября тепло

Ирина Елагина
16:18 27.10.2023
По данным Гидрометцентра, 1 ноября в Москве будет удивительно тепло - до +12 градусов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Первый снежный покров и морозная погода продержатся в столице и Подмосковье недолго - уже в ночь на понедельник начнется потепление, а к среде возможна даже рекордная для первого дня ноября температура в +10...+12 градусов.

«Погода опережает свое климатическое развитие. В воскресенье ночью еще снег ожидается. Но с запада приближается циклон, и в конце дня, ночью потеплеет - около ноля, а днем 5-8 градусов тепла. Такое резкое повышение температуры. Во вторник оно будет еще заметнее - ночные от +5 до +10, а днем +10...+11 и даже +10...+12 градусов в среду, что близко к рекордным значениям. И снег, конечно, растает», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Напомним, что накануне в Москве резко поменялась погода - с сильным ветром пришло похолодание и началась метель. По данным многолетних метеонаблюдений, столь низкие температуры и первый снежный покров характеры для середины ноября. Синоптики предупредили о гололеде и просили быть внимательнее водителей и пешеходов.

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