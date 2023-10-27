Исследователь Ведерников назвал блокировку помощи Украине выгодной для Евросоюза

Блокировка Венгрией и Словакией пакета помощи Украине от Евросоюза принесет выгоду не только партиям стран, но и чиновникам европейского объединения.

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников в интервью «Звезде» рассказал, почему власти Венгрии и Словакии выступают против оказания военной помощи Украине Евросоюзом, какие страны Европы могут присоединиться к антиукраинской риторике и какую выгоду изымают чиновники Евросоюза от блокировки пакета на 50 миллиардов евро в помощь Украине.

Ученый сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занял принципиальную позицию в вопросе помощи Украине из-за обещаний самого Евросоюза. Так, стране обещали выделить в рамках плана обновления после пандемии экономические средства, которые Венгрия до сих пор не получила. Что же касается Словакии, то ее новый премьер-министр Роберт Фицо говорил о решении перестать поставлять военную помощь Украине в рамках своей предвыборной кампании.

«Виктор Орбан грамотно и стратегически подходит к вопросу и пользуется ситуацией в свою пользу. Словакия же, объединившись с Венгрией в такой дуэт, старается показать значимость страны на уровне европейской политики, и Роберт Фицо явно хотел показать свою принципиальность, чтобы укрепить поддержку избирателей», - отметил Ведерников.

По мнению исследователя, в краткосрочной перспективе к этому дуэту вряд ли присоединятся другие страны. Ближайший кандидат на изменение политики в отношении Украины - Чехия. Однако выборы в Чехии пройдут лишь через два года.

«Там, возможно, к власти придут скептически настроенные силы. К тому времени, возможно, все будет уже неактуально. Других претендентов я сейчас не вижу», - заявил научный сотрудник.

Ведерников также подчеркнул, что брюссельские чиновники могут получить выгоду от появления в Евросоюзе оппозиции. Как минимум потому, что союзу в таком случае не придется искать, как выделить Украине 50 миллиардов евро, и при этом репутация политиков не упадет среди избирателей.

«С одной стороны, уже и неоткуда эти средства брать, а с другой стороны, появилась причина, на которую можно указывать и сохранять лицо перед гражданами. Тем более что в следующий год будут выборы в Европарламент, поэтому эта игра выгодна всем», - подытожил ученый.

Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против решения выделить Украине 50 миллиардов евро в рамках помощи Евросоюза, тем самым фактически блокировав выделение финансового пакета. Роберт Фицо также заявил, что Словакия перестает поставлять Украине оружие, и выступил за прекращение боевых действий вне зависимости от того, по какому мирному плану они будут завершены.