МО РФ сообщило о нанесении 19 групповых ударов по врагу за неделю

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении 19 групповых ударов по неприятелю за неделю.

С 21 по 27 октября удары высокоточным оружием и беспилотниками наносились по складам с боеприпасами, местам хранения морских дронов, аэродромам, базам горюче-смазочных материалов. Кроме того, под ударом оказались пункты размещения живой силы противника. По данным российского оборонного ведомства, все объекты поражены.

В Минобороны сообщили о критически низком уровне морально-психологического состояния противника в зоне ответственности «Западной» группировки, а также на Соледаро-Бахмутском и Южно-Донецком направлениях. Как уточняет ведомство, за неделю в плен сдались 54 украинца.

Между тем на Купянском направлении наши бойцы за неделю отразили 47 украинских контратак и заняли более выгодные рубежи и позиции. Недельные потери украинской стороны на данном направлении превысили 705 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.