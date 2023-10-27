МО РФ констатировало низкий уровень морально-психологического состояния в ВСУ
Минобороны России заявило о низком уровне морально-психологического состояния в ВСУ.
Уточняется, что такие настроения у противника фиксируются в зоне ответственности «Западной» группировки российских войск, на Южно-Донецком и Соледаро-Бахмутском направлениях.
Показатель этого - количество пленных. Несмотря на позиционный характер боев, за неделю в российский плен добровольно сдались 54 украинских военнослужащих. Они числились в подразделениях 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, а также в 110-й и 115-й бригадах территориальной обороны.
Ранее о том, что за последние три-четыре недели много украинских боевиков сдалось в плен, говорил и министр обороны России Сергей Шойгу.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.