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Биатлонист Драчев рассказал, как Маматов помогал спортсменам снимать стресс перед стартами

Алина Луговая
14:30 27.10.2023
Виктор Маматов умел успокаивать биатлонистов перед стартами, а также настраивать их на результат.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Биатлонист Виктор Маматов делал замечания, которые помогали не только исправить ошибки, но и достичь вершин в спорте, из-за чего только что пришедшие в сборную спортсмены всегда старались спросить у него совета. Об этом «Звезде» рассказал биатлонист и двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев.

«Для нас он был очень значимой фигурой. Практически вся молодежь, особенно те, кто приходил в сборную команду страны, старалась брать совет у опытного мастера. Встречались с ним, общались. Часто он делал важные замечания, которые в дальнейшем исправляли ошибки и помогали достигать вершин в спорте», - рассказал биатлонист.

Драчев добавил, что Маматов посвятил биатлону очень много своего времени. Он дважды участвовал в Олимпийских играх в 1968 и 1972 годах - оба раза с золотой медалью, а на соревнованиях в Гренобле Маматов даже нес флаг команды СССР, еще не будучи олимпийским чемпионом. После Маматов стал тренером, работал в Олимпийском комитете, много помогал сборной команде СССР.

«Помимо этого, он еще был и очень коммуникабельный, порядочный человек. Всегда шел навстречу, с большим интересом на коммуникабельность, на снятие стресса у спортсменов перед стартом. Всегда приятно было с ним поговорить, всегда умел успокоить, сделать правильные слова, чтобы человек был готов к старту. Он умел настраивать на важные старты - Олимпийские игры, чемпионаты мира», - заключил Драчев.

Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов скончался на 87-м году жизни. На международной арене он дебютировал в возрасте 29 лет. 

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