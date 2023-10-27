В Союзе биатлонистов сообщили, что Виктор Маматов скончался на 87-м году жизни.

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Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов. Спортсмену было 86 лет. О его смерти сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

«На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова», - говорится в сообщении на сайте СБР.

Маматов родился в Белово Западно-Сибирского края в 1937 году. Впервые спортсмен принял участие в крупных соревнованиях только после службы в армии, а на международной арене дебютировал в 1966 году в возрасте 29 лет.

После чемпионата мира, где он победил в индивидуальной гонке в Альтенберге, Маматов увез домой шесть медалей, четыре из которых были золотыми.