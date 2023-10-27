В Крыму призвали не распространять слухи о состоянии экс-депутата Рады Олега Царева

Олег Крючков призвал не обрывать телефон, не распространять слухи и дождаться официальной информации.

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал в своем Telegram-канале дождаться официальной информации по произошедшему с бывшим депутатом Верховной рады Украины Олегом Царевым.

«По Цареву. Коллеги, не обрывайте телефон. Дождитесь официальной информации ведомств. Просим не распространять слухи и непроверенную информацию», - следует из сообщения.

Напомним, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Олег Царев госпитализирован с огнестрельным ранением. По словам местных жителей, нападение на него было совершено ночью.

Олег Царев занимал пост депутата Верховной рады на протяжении 12 лет - с 2002 по 2014 год. Затем поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии. На Украине за поддержку Донбасса Царева заочно осудили на 12 лет лишения свободы.