Полная блокада: как сектор Газа оказался в зоне гуманитарной катастрофы

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Мирные жители в секторе Газа оказались в зоне гуманитарной катастрофы. В больницах тысячи раненых, нет света и воды. Люди вынуждены искать еду на развалинах. Тысячи беженцев надеются перейти границу с Египтом, но контрольно-пропускные пункты закрыты.

«Были разговоры о том, что одобрено прекращение огня на 5 часов, но канцелярия Нетаньяху опровергла эти заявления. И даже, если бы они были приняты, КПП «Рафах» разбомблен. Необходимо какое-то время, чтобы привести его в порядок», - говорит посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль.

Эвакуироваться в Египет смогут только американцы, сотрудники ООН и других миссий. Чтобы не выпускать палестинцев, Каир пообещал доставить гуманитарную помощь. При этом же за сутки израильская армия нанесла удары примерно по 250 целям. Это наиболее мощный обстрел с начала конфликта. Под удары попали жилые дома, школы и больницы.

Так, например, от одного из крупнейших лагерей для беженцев рядом с городом Джебалия на севере сектора Газа остались лишь руины. Разбомблены и склады для хранения гуманитарной помощи ООН.

«Наши дети не могут попить воды. Мы страдаем. Что это за ситуация? Мы без еды и воды в течение пяти дней», - жалуются палестинцы.

Генеральный комиссар ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Лаззарини заявляет о гуманитарном кризисе.

«Фактически Газу душат. И, кажется, что мир сейчас потерял человечность», - отметил он.

В Испании действия Израиля уже сравнили с попыткой устроить геноцид.

«Мы хотим во всеуслышание осудить то, что Израиль осуществляет спланированный геноцид в секторе Газа», - сказала министр по социальным правам Ионе Беларра.

По данным ООН, уже завтра больницы сектора Газа могут оказаться обесточены. Топлива для генераторов почти не осталось. Морги не справляются с нагрузкой. По последним данным, погибли почти 3 тысячи человек.

Напомним, ранее стало известно, что израильские военные нанесли удар по территории рядом с контрольно-пропускным пунктом «Рафах» на границе Египта с сектором Газа. Кадры взрыва опубликовал телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.