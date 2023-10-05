В стране и мире На ВДНХ открыли национальный павильон Узбекистана Елизавета Пронина Все реставрационные работы, особенно по восстановлению уникальной росписи и национальных узоров выполнены с привлечением узбекских специалистов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Уникальный фасад и атмосфера Востока, которые буквально переносят в Бухару. На ВДНХ после многолетней реставрации открыли павильон «Узбекистан». В преддверии визита президента республики в Москву. © Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Белоснежная ротонда, каскадный и круглый фонтаны, национальный узор на плитке и ручная роспись. В 1954 году павильон Узбекской ССР стал 66 на Выставке достижений народного хозяйства. За долгие годы многие декоративные элементы были утрачены. Но сегодня, после запустения и реставрации, все великолепие фасада вновь заиграло яркими красками. © Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Национальная одежда, восстановленные экспонаты и атрибуты местного ремесла. Сергей Собянин и Денис Мантуров - почетные гости. Для них экскурсия и увлекательный рассказ о культуре Узбекистана. «Сегодня через 60 с лишним лет мы вновь, открываем на ВДНХ выставочный культурный центр республики Узбекистан. Символично, что происходит это в рамках посещения страны президентом республики. История России и Узбекистана всегда была пронизана узами дружбы и партнерства», - сказал Зампредседателя правительства РФ – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. С первого шага можно прочувствовать весь колорит. Яркие краски, расположение экспонатов - вся работа выполнена при помощи узбекских художников. © Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Первое, что видят посетители, переступая порог - изображения великих узбекских ученых. Слева от холста фото варахшской фрески из музея в Бухаре. Царь и его свита верхом на слонах, сражаются с тиграми. Внизу - фреска из музея Афрасиаб в Самарканде. Зал рассказывает о традициях и культуре Узбекистана. В числе экскурсоводов - заместитель министра Узбекистан. © Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Дальше - туризм, чем республика может сразить наповал. Самые современные технологии, но большее внимание уделено традиционным видам искусства. Ведь ремесленники в Узбекистане - это настоящие творцы. Алишер Рахимов потомственный художник - керамист. Здесь трудился еще его дед. «Художники, например, всегда знают, как это будет после, когда будет готово. А керамисты всегда ставят и ждут. Половина нашей работы, а половина - работа огня. Всегда появляется что-то новое, но мы продолжаем традиции наших предков», - поделился художник - керамист Алишер Рахимов. За время реставрации специалисты сталкивались с разными трудностями, восстанавливать исторический вид приходилось с ювелирной точностью. «По поручению президента Российской Федерации, по соглашению с рядом стран, восстанавливаются один за другим национальные павильоны. Это уже шестой такой павильон, еще два находятся в стадии реставрации», - поделился мэр Москвы Сергей Собянин. Реставрация длилась четыре года. И теперь, наверняка, станет еще одной жемчужиной в ансамбле удивительных павильонов на ВДНХ. Экспертное мнение и аналитика