Снежный покров высотой 2-6 см образовался в Москве

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После первого снегопада в столице образовался снежный покров высотой 2-6 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшие сутки зима в России продолжила свое наступление по всем фронтам, расширив ареал холода, метелей, снега и льда», - написал метеоролог в своем Telegram-канале.

Евгений Тишковец отметил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ впервые в сезоне сформировался снежный покров высотой 2 см. Синоптик рассказал, что такой покров на ВДНХ формируется только во второй декаде ноября, а в начале следующей недели снег растает.

Ранее о снежном покрове в Москве 27-28 октября предупреждал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптик также рассказал, что до конца октября в столице будет очень скользко, и рекомендовал соблюдать осторожность как водителям, так и пешеходам.