Армия Армия Армия

Десантники в подмосковном Алабино тренируются пробивать укрепленную оборону

Михаил Аброськин
10:44 27.10.2023
В руках бойцов внушительный арсенал - от десантируемых броневиков до танков и артиллерии крупных калибров. Чтобы использовать его наиболее эффективно, военнослужащие активно тренируются на полигоне.
Десантники в подмосковном Алабино тренируются пробивать укрепленную оборону
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На полигоне Алабино слышны звуки множественных разрывов. На тактическом поле идут учения Ульяновского десантно-штурмового соединения. Сейчас все его полки и подразделения проводят боевое слаживание в различных точках страны - от Поволжья до полигонов в тыловых районах СВО. Занятия построены с учетом боевого опыта, полученного в Донбассе.

Каждый десантно-штурмовой полк - это ударный кулак, способный продавить даже зарытые в бетон позиции противника. Опытные инструкторы готовят к бою тех самых «крылатых гвардейцев» со стальными нервами. Все офицеры соединения имеют боевой опыт в зоне спецоперации, а роты укомплектованы исключительно добровольцами-контрактниками.

«На СВО я с самого начала, мы заходили в составе своего подразделения. В данный момент формируется новое подразделение, мне предложили вышестоящую должность, поэтому я приехал сюда передавать свой опыт новому личному составу», - заявил командир огневого взвода с позывным Куди.

У десантников есть все необходимое вооружение и техника для штурма и прорыва обороны противника. Все подразделения действуют в единой системе управления и связи, дополняя друг друга. От групп бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» до танков, тяжелых минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Артбатареи обеспечивают прикрытие штурмовых групп при зачистке населенного пункта. Приданная артиллерия пробивает проходы в минных заграждениях, куда тут же устремляются танковые подразделения. Тяжелые машины значительно усиливают штурмовые возможности десанта. Это еще одна особенность учений.

Танки Т-72Б3М также принимают участие в учениях. Это штатные боевые единицы нового полка. Машины недавно сошли с конвейера, поступили на вооружение, и именно на этих танках десантники будут принимать участие в боевых действиях.

Под прикрытием дымов танкисты совершают маневр, уходят от ответного огня. Попытку контратаки неприятеля на флангах гасят расчеты ПТРК. 

В небе работают беспилотники. Дроны-камикадзе выводят из строя бронетехнику. Учебный бой развивается стремительно. Кругом треск автоматных очередей, разрывы огнеметных снарядов. Каждое штурмовое подразделение усилено огнеметными группами.

«В данный момент с огнеметными подразделениями полка происходит боевое слаживание совместно с десантно- штурмовыми подразделениями. Каждый день проводится боевая стрельба», - прокомментировал начальник службы РХБЗ полка с позывным Узор.

В обновленной штурмовой тактике десантников гусеничные БМД заменили колесные «Тайфуны-ВДВ». Их тоже можно десантировать с воздуха, но они маневреннее и быстрее. Молниеносно доставляют резервы и угощают противника огнем из 30-миллиметровой автоматической пушки.

Еще одна новинка, внедренная с учетом боевого опыта, - мобильные группы на квадроциклах. Они доставляют боеприпасы, меняют снайперские пары, в случае необходимости могут забрать раненых.

Месяц назад на коллегии Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что огневые возможности ВДВ будут повышены на 20% до конца года. К выполнению боевых задач готовы три новых соединения. К концу года завершится формирование артиллерийской бригады ВДВ. Новый облик ВДВ соответствует задачам, выполнения которых требует от десантников дух нового времени.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:29 В стране и мире
ЦАХАЛ объявил о расширении наземной операции в секторе Газа
17:51 В стране и мире
Посла Норвегии вызвали в МИД РФ после попыток сорвать чествование советских воинов
17:02 В стране и мире
ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева
16:23 В стране и мире
Представитель ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
16:14 В стране и мире
Русскую надпись на здании горсовета в Одессе сменили на английскую
Популярное
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.