Десантники в подмосковном Алабино тренируются пробивать укрепленную оборону

В руках бойцов внушительный арсенал - от десантируемых броневиков до танков и артиллерии крупных калибров. Чтобы использовать его наиболее эффективно, военнослужащие активно тренируются на полигоне.

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На полигоне Алабино слышны звуки множественных разрывов. На тактическом поле идут учения Ульяновского десантно-штурмового соединения. Сейчас все его полки и подразделения проводят боевое слаживание в различных точках страны - от Поволжья до полигонов в тыловых районах СВО. Занятия построены с учетом боевого опыта, полученного в Донбассе.

Каждый десантно-штурмовой полк - это ударный кулак, способный продавить даже зарытые в бетон позиции противника. Опытные инструкторы готовят к бою тех самых «крылатых гвардейцев» со стальными нервами. Все офицеры соединения имеют боевой опыт в зоне спецоперации, а роты укомплектованы исключительно добровольцами-контрактниками.

«На СВО я с самого начала, мы заходили в составе своего подразделения. В данный момент формируется новое подразделение, мне предложили вышестоящую должность, поэтому я приехал сюда передавать свой опыт новому личному составу», - заявил командир огневого взвода с позывным Куди.

У десантников есть все необходимое вооружение и техника для штурма и прорыва обороны противника. Все подразделения действуют в единой системе управления и связи, дополняя друг друга. От групп бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» до танков, тяжелых минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Артбатареи обеспечивают прикрытие штурмовых групп при зачистке населенного пункта. Приданная артиллерия пробивает проходы в минных заграждениях, куда тут же устремляются танковые подразделения. Тяжелые машины значительно усиливают штурмовые возможности десанта. Это еще одна особенность учений.

Танки Т-72Б3М также принимают участие в учениях. Это штатные боевые единицы нового полка. Машины недавно сошли с конвейера, поступили на вооружение, и именно на этих танках десантники будут принимать участие в боевых действиях.

Под прикрытием дымов танкисты совершают маневр, уходят от ответного огня. Попытку контратаки неприятеля на флангах гасят расчеты ПТРК.

В небе работают беспилотники. Дроны-камикадзе выводят из строя бронетехнику. Учебный бой развивается стремительно. Кругом треск автоматных очередей, разрывы огнеметных снарядов. Каждое штурмовое подразделение усилено огнеметными группами.

«В данный момент с огнеметными подразделениями полка происходит боевое слаживание совместно с десантно- штурмовыми подразделениями. Каждый день проводится боевая стрельба», - прокомментировал начальник службы РХБЗ полка с позывным Узор.

В обновленной штурмовой тактике десантников гусеничные БМД заменили колесные «Тайфуны-ВДВ». Их тоже можно десантировать с воздуха, но они маневреннее и быстрее. Молниеносно доставляют резервы и угощают противника огнем из 30-миллиметровой автоматической пушки.

Еще одна новинка, внедренная с учетом боевого опыта, - мобильные группы на квадроциклах. Они доставляют боеприпасы, меняют снайперские пары, в случае необходимости могут забрать раненых.

Месяц назад на коллегии Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что огневые возможности ВДВ будут повышены на 20% до конца года. К выполнению боевых задач готовы три новых соединения. К концу года завершится формирование артиллерийской бригады ВДВ. Новый облик ВДВ соответствует задачам, выполнения которых требует от десантников дух нового времени.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.