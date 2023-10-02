В стране и мире В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога Ян Брацкий Кроме того, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. © Фото: Kaniuka Ruslan Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, пишет RT. Согласно данным украинского министерства цифровой информации, сирены ревут также в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Накануне воздушную тревогу объявляли сразу в 11 областях Украины. Кроме того, сирены звучали в подконтрольной официальному Киеву части Запорожья. Утром 30 сентября украинские СМИ распространили сообщения о мощных взрывах в Одесской области. Мощный взрыв был зафиксирован в районе населенного пункта Южное. Экспертное мнение и аналитика