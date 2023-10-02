В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога
Кроме того, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, пишет RT. Согласно данным украинского министерства цифровой информации, сирены ревут также в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Накануне воздушную тревогу объявляли сразу в 11 областях Украины. Кроме того, сирены звучали в подконтрольной официальному Киеву части Запорожья.
Утром 30 сентября украинские СМИ распространили сообщения о мощных взрывах в Одесской области. Мощный взрыв был зафиксирован в районе населенного пункта Южное.