На Украине объявили воздушную тревогу в 11 областях

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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. В частности. в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, а также Черниговской, Сумской и Николаевской, Одесской областях.

Сирены звучат и на подконтрольной киевским властям части Херсонской области. Об этом сообщает украинское министерство цифровой трансформации на онлайн-карте. Сведения о воздушной тревоге актуальны на 01:12 по московскому времени.

Утром 30 сентября СМИ Украины сообщили о взрыве в Одесской области. Он был зафиксирован в районе города Южное. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 08:36.