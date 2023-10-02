Командир С-60 рассказал о работе на зенитной установке по прозвищу «Гарпия»

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Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчета 57-мм зенитного орудия С-60 на Купянском направлении зоны спецоперации, бойцы которого дали установке название преследующей, но неуловимой «Гарпии».

«Установка "Гарпия" на СВО проявила себя очень уверенно, и основные наши задачи - это работа по живой силе противника, укрепрайонам и легкобронированной технике», - рассказал командир расчета С-60 с позывным «Курск».

В ночное время военнослужащие ВС РФ группировки войск «Запад» разгромили опорные пункты и живую силу врага, координаты которых получили вечером перед операцией, после чего была проведена разведка с помощью беспилотника. Стрельбу производили из автоматических зенитных орудий С-60 на дальность 6,5 км, в данном случае боевая работа выполнялась по, так называемому, «птичнику» - зданию, их которого украинскими нацистами запускаются дроны-камикадзе.

Цель была уничтожена за 30 секунд, в том числе благодаря совместной работе бойцов. По словам командира расчета, они уже стали как одна семья и понимают друг друга «с одного жеста», поэтому работа получилась «слаженная и быстрая». Каждый четко знает свои задачи, что обеспечивает высокую точность попаданий и эффективность.

Накануне также были опубликованы кадры работы российских разведчиков на Северском направлении. Военными выполнялись цели по выявлению опорников противника, пунктов заправки и заряжания техники.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.