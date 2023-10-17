Бойцы РХБЗ применили новейшую ТОС-2 «Тосочка» в зоне спецоперации

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Получив команду об обнаружении цели, расчет боевой машины выдвинулся на огневую позицию и произвел развертывание в боевое положение. После этого военнослужащие осуществили пуск термобарического снаряда повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты украинских боевиков, сконцентрированной в укрепленном районе.

Оператор БПЛА, который вел объективный контроль огневого поражения, зафиксировал точное попадание по позиции противника.

Специалисты РХБЗ высоко оценивают тактико-технические характеристики огнеметной системы за счет повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, увеличенной дальности и высокой точности используемых боеприпасов.

Ранее Минобороны России показало, как расчет ТОС-1А «Солнцепек» сокрушил позиции украинских националистов. Принцип действия тяжелых огнеметных систем не оставляет серьезных шансов на выживание любому, кто оказался в зоне поражения боеприпасов «Солнцепека».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.