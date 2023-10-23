New Statesman: ЕС может дать трещину, когда придется договариваться с Москвой

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Санкции против России нанесли странам Европы больший ущерб, чем самой РФ, а единство Евросоюза может дать трещину в будущем. Об этом пишет журналист из Германии Вольфганг Мюнхау в статье для британского журнала New Statesman.

Автор материала отмечает, что лидеры стран Запада недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров. Мюнхау также допустил, что к концу текущего года российская экономика будет функционировать лучше, чем в Британии, Германии, Франции и Италии.

Кроме того, журналист обратил внимание, что в Евросоюзе нет единства во взглядах на то, как должен завершиться украинский конфликт. По его словам, европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные траты на восстановление Украины.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Вашингтоне, что с начала специальной военной операции России на Украине ЕС предоставил Киеву 90 миллиардов долларов. По ее словам, 27 миллиардов долларов были переданы Украине в виде оружия и боеприпасов.