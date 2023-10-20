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ЕС передал Украине около $90 млрд с начала спецоперации

Елизавета Кондрикова
10:14 20.10.2023
Из них 27 миллиардов долларов составили поставки оружия и боеприпасов.
ЕС передал Украине около $90 млрд с начала спецоперации
© Фото: James Arthur Gekiere, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Европейский союз предоставил Киеву с начала спецоперации 90 миллиардов долларов финансовой помощи, из них $27 миллиардов были переданы в виде оружия и боеприпасов. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

«На данный момент мы поддержали Украину, предоставив почти 90 миллиардов долларов США, из которых 27 миллиардов долларов США - в виде военной помощи. И как никогда раньше в истории международной помощи мы координируем нашу помощь с США и другими ключевыми партнерами по "Большой семерке"», - сказала фон дер Ляйен.

Она также добавила, что Евросоюзу удалось «избавиться от зависимости» от российского газа и диверсифицировать свои источники газа, и призвала страны-участницы ЕС нарастить производство оружия и дополнительно увеличить расходы на оборону и промышленную базу.

Глава Еврокомиссии подтвердила запуск процесса, необходимого для вступления Киева в Евросоюз, и указала на то, что в ближайшие четыре года инвестиции в Украину составят дополнительные 50 миллиардов долларов.

В целом с начала 2023 года Украина получила более $25 миллиардов международной финансовой помощи, основными донорами украинского бюджета стали Евросоюз и США. 

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