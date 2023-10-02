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Экипажи Су-25СМ и Ка-52 ударили по позициям боевиков при помощи авианаводчика

06:00 02.10.2023
Пуски ракет летчики осуществляют с малых высот, применяя прием кабрирования.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск «Центр» нанесли удары по позициям националистов на Краснолиманском направлении. При выполнении задач летчикам помогают передовые авиационные наводчики, которые выдают целеуказания, а также визуально наблюдают за уничтожением цели противника.

«У нас есть такое выражение: "Слышу, вижу, управляю". Если один из пунктов не выполняется, то это не наведение. Нужно видеть цель и войти в связь с летчиком. Авиационных наводчиков называют панами - передовой авиационный наводчик. Мы "глаза и уши" авиации. Если мы обозначимся, он с нами поздоровается, помашет крыльями и такое уже было», - рассказал передовой авиационный наводчик с позывным «Луна».

Экипажи штурмовиков и вертолетов группировки, пролетая на максимально низкой высоте и огибая рельеф местности производят пуски 80-мм авиационных неуправляемых ракет, выполняя прием кабрирования. После поражения цели летчики под руководством передового авиационного наводчика совершают противоракетный маневр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек.

Воздушная поддержка огнем авиации подразделений группировки войск «Центр» позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи по удержанию вверенных им рубежей и опорных пунктов на передовых позициях. Ранее экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику боевиков киевского режима и их опорные пункты. Летчики выпустили ракеты по укрепленным пунктам противника. Как результат - их полное уничтожение.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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