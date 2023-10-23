Самолеты МиГ-31 совершили воздушное патрулирование в зоне СВО
МиГ-31 прикрывают российские войска и объекты от воздушной разведки и от ударов с воздуха.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Истребители МиГ-31 совершили боевые вылеты в зоне специальной военной операции. Кадры их работы опубликовало Министерство обороны РФ.
Экипажи самолетов совершают воздушное патрулирование в указанном районе зоны СВО. Задача летчиков - прикрыть наши войска и объекты от ударов с воздуха, а также от воздушной разведки противника.
Обнаружив цель, экипаж истребителя целится и запускает ракеты для уничтожения противника.
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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов