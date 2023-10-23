Опубликованы кадры вылазки нашего спецназа к линии соприкосновения

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры боевой работы армейского спецназа Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации накануне профессионального праздника - Дня частей и соединений специального назначения.

На опубликованных кадрах группа нагих бойцов прибывает в район боевых действий и скрытно уходит в лесополосу для проведения рейдов и диверсий на линии соприкосновения с подразделениями украинских боевиков. Ближе всех к передовой работает снайперская пара, ведущая разведку огневых точек, снайперских лежек и площадок взлета беспилотников. В ЦВО сообщили, что порой снайперам приходится работать на расстоянии до 250 м от противника, что серьезно повышает эффективность выполнения задач. Это касается в том числе срывов ротаций украинских националистов на передовой.

Бойцы спецназа ЦВО активно применяют в боевых условиях дроны-разведчики и камикадзе. На кадрах один из таких дронов уничтожает объект боевиков. Группы БПЛА одними из первых выходят в район выполнения задач, исследуют местность, сопровождая штурмовые группы, а также уничтожают технику и опорные пункты противника.

Ранее российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу ВСУ натовского производства FH-70. Также был ликвидирован боекомплект к гаубице.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.