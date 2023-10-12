Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ натовского производства FH-70

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили гаубицу ВСУ натовского производства FH-70 в ходе контрбатарейной борьбы. Кадры предоставили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что, помимо гаубицы, расположенной на замаскированной огневой позиции в лесополосе, был также уничтожен боекомплект к ней.

Ранее стало известно, что артиллерия группировки войск «Запад» уничтожила опорный пункт и БМП противника на Купянском направлении. Артиллеристы не только поддерживают наступление пехоты, но и не дают противнику перебрасывать резервы.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.