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Гаубицы Д-30 ударили по позициям противника на Купянском направлении

Елена Сивонен
Анастасия Бобылева
05:00 23.10.2023
Российские гаубицы Д-30 поддерживают действия наших мотострелков на Купянском направлении, «Звезда» сняла на видео их боевую работу.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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На Купянском направлении ведут бои артиллерийские расчеты гаубиц Д-30. Батарея постоянно поддерживает действия мотострелковых подразделений - на каждую цель опытным наводчикам нужно не больше двух-трех снарядов. Одинаково успешно бьют и по живой силе, и по технике.

Увидеть гаубичную батарею непросто. Орудия едва виднеются в лесопосадке. Они стоят, подняв вверх стволы, всегда наготове. Как и расчеты, которые, сменяя друг друга, круглые сутки несут вахту у Д-30. Эти бойцы называют себя возрастной группой. Им всем далеко за 30 лет, но наравне с более молодыми они всегда готовы выполнить задачу. 

«Разговариваем, в основном вспоминаем гражданку, кто-то о себе говорит, о детях. Такие разговоры обычно бытовые. Как правило, о том, что вокруг творится, не говорим», рассказал командир орудия Д-30 «Борода».

Данные о цели могут поступить в любой момент, как сейчас. Мы видим реальную боевую работу. На съемочную группу расчет уже не обращает внимания. Заряжает снаряды, и они один за другим летят на позиции боевиков.

«Знаковые цели все были: живая сила, огневые средства противника, легкобронированная техника, минометные расчеты. Попадали в танк прямым попаданием, обездвиживали его, потом добивали. Крайняя цель - живая сила и иностранный образец вооружения MaxxPro», - перечислил командир гаубичной батареи с позывным «Плита».

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Елены Сивонен.

Ранее российские гаубицы Д-20 разбили замаскированные позиции врага на Херсонском направлении. Противник обнаружил себя во время попытки передислокации.

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