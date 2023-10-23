Саперы показали ликвидацию мин боевиков на Южно-Донецком направлении

Наши бойцы рассказали, что украинские мины непредсказуемы, саперам может попасться нечто совершенное новое, для этого с собой они берут катушку с длинным проводом и детонаторы для подрыва.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Саперы продолжают работу над обезвреживанием боеприпасов, оставленных украинскими боевиками на Южно-Донецком направлении. Уже не один месяц как националистов отогнали из этого района, но эти поля и лесопосадки до сих пор считаются особо опасной зоной, куда пока ступает только нога сапера. Сводный отряд разминирования инженерных войск работает в зоне ответственности группировки «Восток».

«Проводили несколько рубежей обороны, прикрывая их минно-взрывными заграждениями. На более вероятных путях подхода устанавливали, перекрывали линии обстрела для замедления остановки колонн машин и ведения по ним огня», - рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным «Жора».

Сапер «Жора» перечислил виды взрывоопасных предметов, которые его сводный отряд разминирования находит на позициях, оставленных противником. По его словам, никогда не знаешь, с чем столкнешься на выходе.

Другой сапер с позывным «Бизон» отметил, что всегда может попасться новая, неизвестная мина. На случай таких сюрпризов на выход саперы берут катушку с длинным проводом и детонаторы, чтобы совершить подрыв с безопасного расстояния.

Сложность разминирования оставленных противником позиций в том, что смотреть приходится не только под ноги, но и по сторонам. Заминированы могут быть и брустверы - отвалы земли из траншей. А кроме того, вокруг лежит много металлических предметов - кастрюли, ложки, осколки, гильзы. Металлоискатель пищит без остановки, он практически бесполезен, поэтому искать боеприпасы можно только щупом и руками.

Украинские боевики также стали использовать тактику минирования позиций с целью дистанционного подрыва как раз в тот момент, когда позиции займут наши. И тут уже все зависит от скорости выполнения задачи сапером.

Николай Турианский - житель одного из местных сел, которое в ходе боевых действий оказалось в так называемой серой зоне. То есть оно находилось между позициями украинских формирований и сил ДНР. По словам Николая, улицы нередко подвергались обстрелам со стороны националистов.

«Вот мой дом. А вот на той стороне ВСУ стояли. Бодяжили нас крепко. Не давали ни выйти, ни развернуться. Сразу стрельбу открывали», - поделился он.

Он рассказал, что сложно было даже выйти в огород - над головой сразу начинали свистеть пули.

Сейчас в деревне слышат только те взрывы, которые производят сами саперы. Вокруг пахотные земли. Жители села привыкли заниматься сельским хозяйством и ждут, когда смогут снова сеять и собирать урожай. А случится это только после того как посевы, оставленные ВСУ, уничтожат наши саперы.

Ранее российский сапер с позывным «Феникс» рассказал о сложностях разминирования железных дорог. По его словам, из-за щебня там тяжело работать со щупом и приходится искать мины вручную, «сидя на коленках».