Сапер «Феникс» рассказал, почему так сложно разминировать железные дороги

Боец с позывным «Феникс» рассказал, с какими трудностями сталкиваются саперы в зоне СВО. По его словам, сложнее всего работать на железной дороге, где насыпан щебень.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Тишину над районом, где уже отвыкли от звуков разрывов, нарушает мощный взрыв. Опасаться нечего, все под контролем - это работают саперы Международного противоминного Центра.

Поднятая в верх рука - сигнал для всей группы, что обнаружен взрывоопасный предмет. Далее следует доклад командиру о типе боеприпаса. После тщательного осмотра саперы принимают решение обезвредить его или уничтожить на месте.

В этот раз обнаружена противопехотная мина МОН-2, установленная на неизвлечение, то есть при попытке ее обезвредить неизбежно произойдет детонация. С такими находками специалисты Центра не церемонятся, уничтожают на месте накладным зарядом.

Густая, высокая трава усложняет работу саперов. За скоростью здесь не гонятся, главное - безопасность. В зависимости от района и особенностей местности бойцы могут проходить в день всего несколько десятков метров.

«Самые тяжелые объекты - это ж/д полотно, там щебень, и с прибором очень тяжело работать, со щупом очень тяжело работать, особенно если установка противопехотных мин нажимного действия. Это очень затрудняет работу, и саперу приходится по камешку, сидя на коленках, перебирать это все», - рассказал командир группы разминирования «Феникс».

Разминирование объектов гражданской инфраструктуры в приоритете у специалистов Международного противоминного Центра, однако наши саперы реагируют и на запросы от гражданского населения. В жилом секторе нередко находятся неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся после обстрелов боевиков киевского режима.

За время работы Специалистов противоминного Центра в Луганской Народной Республике от взрывоопасных предметов очищено свыше 15 тысяч квадратных километров, обезврежено более полумиллиона мин, неразорвавшихся снарядов и фугасов. И все же работы у наших саперов здесь еще очень много.

Ранее в ходе учений машина дистанционного разминирования «Листва» взорвала мины условного противника на пути «Ярса». МДР обезвредила все без исключения взрывные устройства, в том числе и находившиеся в 50 метрах от трассы.