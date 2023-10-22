Бойца MMA Якубова задержали за публичное оправдание терроризма

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В Москве задержали 31-летнего мужчину по статье об оправдании терроризма, сообщает СК России. Речь идет о российском бойце смешанного стиля (ММА) Ильясе Якубове, уточняет ТАСС со ссылкой на источники.

Задержанного подозревают в том, что в октябре 2023 года он записал видео, которое оправдывает террористическую деятельность, а потом выложил его в общий доступ. После этого его объявили в федеральный розыск. В ближайшее время Чертановский суд решит вопрос о его заключении под стражу.

Якубов разместил свое видео в Instagram*, сообщает РИА Новости. В ролике он использовал цитаты террориста Шамиля Басаева, который в 1995 году захватил больницу в Буденновске, а в 2004 году - школу в Беслане. Потом Якубов удалил ролик.

Якубов провел 16 боев и в 12 из них победил.

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