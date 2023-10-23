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Бывший защитник ХК «Динамо» Суханов умер в возрасте 49 лет

Никита Черненко
17:13 23.10.2023
Тело бывшего спортсмена было найдено у него в квартире.
Бывший защитник ХК «Динамо» Суханов умер в возрасте 49 лет
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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В Москве умер бывший защитник хоккейного клуба «Динамо» Дмитрий Суханов, тело было обнаружено в его квартире. Материал с соответствующей информацией опубликовало интернет-издание Life.

Как сообщается в материале, умершего нашел его близкий друг, также в прошлом игрок за команду «Динамо» Евгений Грибко. Сам же Суханов ранее жаловался на пониженное давление и боли в ногах. Отмечается, что он с трудом передвигался и даже дома опирался на хоккейную клюшку. Life со ссылкой на SHOT сообщает, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Дмитрий Суханов становился чемпионом России по хоккею в составе московского «Динамо». В 1997 году он закончил профессиональную карьеру и играл за любительскую команду с 2012 по 2014 год.

Недавно из жизни ушел английский футболист, чемпион мира 1966 года в составе сборной сэр Бобби Чарльтон. Спортсмен держал титул лучшего бомбардира клуба «Манчестер Юнайтед» до 2017 года, на момент смерти ему было 87 лет.

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