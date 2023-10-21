Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Бобби Чарльтон

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Знаменитый английский футболист, чемпион мира 1966 года в составе сборной сэр Бобби Чарльтон скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте клуба «Манчестер Юнайтед». За эту команду он отыграл большую часть своей карьеры - с 1956 по 1973 год.

Клуб выразил соболезнования родственникам и друзьям умершего и назвал Чарльтона «гигантом игры», одним из величайших и самых любимых игроков в своей истории.

Бобби Чарльтон до 2017 года оставался лучшим бомбардиром МЮ. В завоевавшей золото в 1966 году английской сборной он был одним из лучших и забил три гола. В этом же году стал обладателем «Золотого мяча». Включен в Зал славы английского футбола.

В 1958 году 20-летний полузащитник выжил в авиакатастрофе в Мюнхене, в результате которой погибло 23 человека. Всего в живых осталось 20 пассажиров, из них 9 футболистов «Манчестер Юнайтед».

В 1994 году Чарльтон был посвящен в рыцари.