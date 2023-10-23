При столкновении поездов в Бангладеш погибли 15 человек, еще более 100 ранены
При столкновении грузового и пассажирского поездов в Бангладеш погибли 15 человек, еще более 100 получили ранения. Об этом сообщает телеканал NDTV.
«По меньшей мере 15 человек погибли и еще 100 получили ранения в Бангладеш в результате столкновения двух поездов», - заявили журналисты, ссылаясь на местных чиновников.
Представитель властей района Бхайраб Садикур Рахман выразил опасения, что число жертв может возрасти.
Скорый пассажирский поезд направлялся в столицу Бангладеш - Дакку. Трагедия произошла в районе Бхайраб округа Кишоргандж. На данный момент причины инцидента неизвестны.
Ранее стало известно о крушении поезда в Пакистане. Там вагоны сошли с рельсов, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек. Министр железных дорог и авиации страны Хаваджа Саад Рафик назвал саботаж одной из возможных причин трагедии.